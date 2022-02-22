مستوطنون يقتلعون 25 غرسة زيتون في كفر الديك

الوكيل الإخباري-اقتلع مستوطنون، اليوم الثلاثاء، 25 غرسة زيتون تعود ملكيتها للمواطن الفلسطيني أنور مصطفى الديك في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت.

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وقال محمد مصطفى نجل المواطن أنور، "إن المستوطنين قاموا باقتلاع 25 غرسة زيتون تتراوح أعمارها ما بين 3-10 سنوات في منطقة خلة أبو مظهر غرب البلدة، القريبة من مستوطنتي "عالي زهاف" و"ليشيم" المقامتين على أراضي المواطنين الفلسطينيين .



وأضاف: "تبلغ مساحة الأرض 4 دونمات، وغالبيتها مزروعة بأشجار الزيتون، ونقوم باستصلاحها وزراعتها باستمرار"، مشيرا إلى أن الأرض تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين الذين يحاولون الاستيلاء عليها.



بدوره، أكد محافظ سلفيت عبد الله كميل أن اعتداءات المستوطنين لن تثني أبناء المحافظة عن التجذر بأرضهم والاستمرار بزراعتها واستصلاحها؛ مشددا على وقوف المحافظة ومؤسساتها إلى جانب الأهالي في مسيرة الصمود بوجه مخططات الاحتلال التهويدية.

وفا

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