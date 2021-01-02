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السبت، 02-01-2021 09:54 ص

مستوطنون يقتلعون 300 شجرة زيتون غرب حارس

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الوكيل الإخباري- اقتلع عدد من المستوطنين ما يقارب 300 شجرة زيتون، في منطقة الطائرات غرب بلدة حارس.
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وأوضحت مصادر فلسطينية أن مستوطني "رفافا" المقامة عنوة على أراضي بلدتي دير استيا وحارس شمال غرب سلفيت، اقتلعوا نحو 300 شجرة زيتون، تعود لورثة المواطن حسن عوده سلطان، والشقيقين عمر وعبد الرحيم أحمد سمارة.

بدوره، قال محافظ سلفيت عبد الله كميل إنه لا يجب السكوت على تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على أبناء المحافظة وممتلكاتهم، مؤكدا ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات عملية على الأرض للجم هذه الانتهاكات، من خلال المقاومة الشعبية، وتفعيل لجان الحراسة في التجمعات السكانية والأراضي.

 




 

 


 

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