الإثنين 03-10-2022
الوكيل الاخباري

حملة أمنية لضبط اعتداءات على خطوط المياه والكهرباء في البادية الوسطى

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

عمان منسقا لتحالف المدن العربية ضد العنصرية والتمييز

تأخر تزويد كتاب الثقافة الاسلامية في بعض المدارس الخاصة.. والتربية توضح

الضريبة: 380 ألف فاتورة محملة عبر تطبيق "فواتيري"

استمرار شكاوى دوام الفترة المسائية لطلبة التوجيهي

تعيين الدقامسة مديرا للإعلام وناطقاً باسم الأوقاف

مستوطنون يقتلعون 40 شتلة زيتون في الخضر جنوب بيت لحم

الضمان توضح حول الاشتراك وشراء الاشتراكات بأثر رجعي

الى طلبة المدارس.. بدء التسجيل في أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي

الإثنين، 03-10-2022 03:06 م

مستوطنون يقتلعون 40 شتلة زيتون في الخضر جنوب بيت لحم

اقتلاع شتلات زيتون.jpg_1c118754-bc8b-4a0c-ac00-a75dbcd91582.jpg-cfbe1d4b-e790-4381-8875-7bef9b5c8fcf


الوكيل الاخباري- اقتلع مستوطنون، اليوم الاثنين، 40 شتلة زيتون في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. 

وأفاد صاحب الأرض خالد خليل صلاح ، بأنه تفاجأ باقتلاع مستوطنين هذا العدد من أشتال الزيتون في أرضه، الواقعة بمنطقة باكوش المحاذية للشارع الالتفافي رقم (60) غرب البلدة المذكورة.

يشار إلى ان المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من هجماتهم على أراضي المواطنين في الخضر، تمثلت باقتلاع المزيد من أشجار وأشتال الزيتون والكرمة، ومنع المزارعين من الوصول الى أراضيهم. 

وتتزامن اعتداءات المستوطنين مع اقتراب موسم قطف الزيتون، حيث يغالون في انتهاكاتهم بحق المزارعين.

اضافة اعلان

 

وفا

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
هدم 2.jpg-1fcfc9ed-c025-4263-ada9-529f7126504c

الاحتلال يهدم منزلا من طابقين في بيت عينون شرق الخليل

iAY64HZGkisyfZ6B4ZkovAnNxWyKoMmAFtfFNYbi

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة الاحتلال

20220123072950

10 إصابات في حريق منزل في القدس

120208134914574

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من القدس

احتلال 3

قوات الاحتلال تفتح النار صوب الأراضي الزراعية في قطاع غزة

احتلال 9

مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

أخبار متعلقة
احتلال 9

مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

777

مستوطنون يرشقون مركبات فلسطينيين بالحجارة في نابلس

احتلال9

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل

245-660x330

مستوطنون يشرعون بتسييج أرض وزراعتها شرق بيت لحم

03092003349483261232600332284128

مستوطنون ينصبون خياما شرق بيت لحم

ssss

وقفة دعم واسناد للأسرى في بيت لحم