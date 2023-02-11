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السبت، 11-02-2023 04:22 م

مستوطنون يقتلعون 8 غرسات زيتون غرب سلفيت

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الوكيل الإخباري- اقتلع مستوطنون، اليوم السبت، عددا من غرسات زيتون، في منطقة "ديرية" ببلدة كفر الديك غرب سلفيت.

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وقال المواطن نائل علي أحمد لـ"وفا"، "إن مستوطني "بدوئيل" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين  اقتلعوا 8 غرسات زيتون من أرضه، تتراوح أعمارها ما بين 4 الى7 سنوات".


وأضاف أن المستوطنين قاموا بتخريب وتحطيم أبواب ونوافذ الغرفة الزراعية المقامة في أرضه، وقطعوا الشيك الملتف حولها".


وأشار أحمد إلى أن المستوطنين قاموا بزراعة الأراضي المحاذية لأرضه بالأشجار الحرجية، والأشجار المثمرة، تمهيدا للاستيلاء عليها.


بدوره، أكد محافظ سلفيت عبد الله كميل ضرورة تمسك المواطنين بأراضيهم، والاسراع في تشكيل لجان الحراسة والحماية في بلدات المحافظة.


 




 

 


 

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