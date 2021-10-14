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الخميس، 14-10-2021 10:37 ص

مستوطنون يقتلعون 80 شجرة زيتون ويجرفون أكثر من 60 دونما شمال رام الله

زيتون


الوكيل الإخباري– اقتلع مستوطنون اليوم الخميس أكثر من 80 شجرة زيتون في قرية المغير شمال مدينة رام الله، وجرفوا أراض زراعية تزيد مساحتها عن 60 دونما.

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وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، إن "مزارعي القرية تفاجؤوا يوم أمس بقيام مستوطنين باقتلاع وتكسير أكثر من 80 شجرة زيتون، في المنطقة القريبة من مستوطنة "عادي عاد" والتي يمنع الاحتلال الفلسطينيين من الوصول إليها.


وأشار أبو عليا إلى أن المستوطنين أقدموا أمس أيضا على تجريف مساحات واسعة من أراضي القرية تزيد عن 60 دونما، كانوا فيما سبق قد اقتلعوا منها حوالي 500 شجرة زيتون.


المصدر: وفا

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