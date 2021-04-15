مستوطنون يقطعون أشجارا في نابلس

الوكيل الإخباري- قطع مستوطنون في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، أشجارا وسياجا يحيط بأرض أحد المواطنين الفلسطينيين في قرية جالود جنوب شرق نابلس، وسرقوا معدات، وألحقوا أضرارا بأعمال البناء هناك.



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن مستوطني بؤرة "أحلاه" المقامة على أراضي جالود، اعتدوا على أرض المواطن هشام عماد حمود، الواقعة في حوض 6 في موقع "آسيه" القريب من البؤرة، حيث اكتشف حمود أعمال التخريب صباح اليوم الخميس.



وأضاف دغلس بأن المستوطنين قطعوا جميع الأشجار التي تمت زراعتها في المكان، وسكبوا أكثر من 30 كيسا من الإسمنت على حديد البناء، وأفرغوا ثلاثة أكواب مياه على الاسمنت، وسرقوا معدات البناء في الموقع.



ويواصل المستوطنون اعتداءاتهم على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في جالود من بؤر "أحلاه"، حيث استهدفوا أكثر من 250 شتلة زيتون من الأراضي القريبة من البؤرة قبل عدة أشهر.

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المصدر: وفا