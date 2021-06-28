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الإثنين، 28-06-2021 03:51 م

مستوطنون يقطعون أشجارا مثمرة في نابلس

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أقدم مستوطنون متطرفون يهود فجر، اليوم الاثنين، على قطع أشجار مثمرة، وسرقة مضخة مياه، وأسلاك كهرباء، في قرية جالود جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، في بيان له، اليوم، إن عددا من مستوطني مستعمرة "احيا"، المقامة على أراضي المواطنين في القرية، اقتحموا البلدة وقطعوا أشجار زيتون وعنب، وسرقوا مضخة مياه وأسلاك كهرباء في محيط بركس أغنام تعود ملكيته لأحد المواطنين الفلسطينيين.


وأشار دغلس إلى أن المنطقة القريبة من مدرسة جالود، تتعرض بشكل متكرر لإعتداءات المستوطنين الذين يستهدفون المواطنين وممتلكاتهم.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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