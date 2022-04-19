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الثلاثاء، 19-04-2022 02:40 م

مستوطنون يكسرون 40 شجرة زيتون في الجبعة جنوب بيت لحم

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الوكيل الإخباري-كسر مستوطنون، اليوم الثلاثاء، عددا من أشجار الزيتون في أراضي بقرية الجبعة جنوب بيت لحم.

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وأفاد رئيس المجلس القروي للجبعة ذياب مشاعلة لـ"وفا"، بأن مستوطني" بيت عاين" في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" المقام على أراضي المواطنين، كسروا 40 شجرة زيتونK تتراوح أعمارها ما بين 3-7 سنوات، في أرض تقع بمنطقة المشاميس شرق القرية، تعود للمواطن إبراهيم عبد الرحمن أبو لوحة.


وأضاف مشاعله، أنه تم أيضا تقطيع أشجار صبار في نفس الأرض، وتدمير أسلاك شائكة كانت تحيط بالأرض.

 

وفا

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