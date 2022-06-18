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السبت، 18-06-2022 02:22 م

مستوطنون يمنعون المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في ترقوميا

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الوكيل الاخباري- منع مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، في منطقة الطيبة في بلدة ترقوميا غرب الخليل.

وقال الناشط في لجنة الدفاع عن الأراضي سليمان جعافرة، إن عددا من المستوطنين هاجموا المزارعين الذين حاولوا الوصول الى أراضيهم ومزروعاتهم في المنطقة المذكورة، ومنعوهم من القيام بأعمالهم، وذلك بحماية من قوات الاحتلال.

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يذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين اعتدوا الأسبوع الماضي على المواطنين الفلسطينيين خلال وقفة احتجاجية في المنطقة ذاتها، ضد الاستيلاء على 500 دونم من أراضيهم.

 

وفا

 




 

 


 

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