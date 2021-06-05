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السبت، 05-06-2021 10:32 ص

مستوطنون ينصبون بيوتا متنقلة في أراضي الفلسطينيين جنوب الخليل

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الوكيل الاخباري- نصب مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 4 بيوت متنقلة "كرافانات" في أراضي المواطنين الفلسطينيين بخربة زنوتا شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وأفاد مصدر فلسطيني، بأن مستوطني "فتية التلال" بحماية قوات الاحتلال نصبوا البيوت المتنقلة في أراضي تعود ملكيتها لعائلتي المخارزة والجبارين في خربة زنوتا، بمحاذاة مستوطنة "شمعة" المقامة على أراضي المواطنين شرق بلدة الظاهرية.

وأوضح مواطنو قرية "زنوتا"، أن الهدف من وراء نصب هذه "الكرافانات" هو الاستيلاء على عشرات الدونمات من اراضي الخربة؛ لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة.

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المصدر: وفا

 




 

 


 

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