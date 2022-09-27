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الثلاثاء، 27-09-2022 04:57 م

مستوطنون ينصبون خياما شرق بيت لحم

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الوكيل الإخباري-نصب مستوطنون، اليوم الثلاثاء، خياما، في قرية كيسان شرق بيت لحم .اضافة اعلان


وأفاد الناشط الشبابي أحمد غزال لـ"وفا"، بأن مجموعة من المستوطنين نصبوا ثلاث خيام في خلة الحمرا في منطقة "واد عبيان" شرق القرية، بمحاذاة مستوطنة "معالي عاموس"، المقامة على أراضي الاشخاص .

وأضاف غزال، أنه قبل أسبوع تم نصب أربع خيم في منطقة واد حصاصة بالقرب من عرب الرشايدة شرق بيت لحم، بهدف الاستيلاء على الأراضي لاحقا.

وأشار غزال إلى أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت في الفترة الأخيرة بحق أراضي المواطنين في كيسان، تمثّلت بالاعتداء على رعاة الأغنام، ومنعهم من الوصول إلى المراعي، إضافة إلى تقطيع أنابيب المياه، التي تصل لتجمع واد عبيان.

وأوضح أن كل تلك الإجراء تهدف للتضييق على الاشخاص ، والاستيلاء على أراضيهم.

 




 

 


 

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