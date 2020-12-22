مستوطنون يهاجمون عددا من القرى في رام الله

الوكيل الإخباري-

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هاجم مستوطنون،عددا من القرى شرق محافظة رام الله والبيرة، واعتدوا على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين.وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين الواقعة على أطراف قرية بيتين شرق رام الله، وأن المواطنين تصدوا لهم دون وقوع إصابات، فيما هاجمت مجموعات أخرى أطراف قرية برقة بالمحافظة واعتدت على منازل المواطنين ومركباتهم.كذلك، اعتدى مستوطنون على منازل المواطنين في قرية المغير شمال مدينة رام الله، كما هاجموا عددا من المنازل في قرية كفر مالك القريبة، فيما اعتدى آخرون على مركبات المواطنين على طريق رام الله- نابلس.