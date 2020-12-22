الثلاثاء 22-12-2020
الوكيل الاخباري

مع ظهور سلالة جديدة لكورونا .. جاهزية المملكة تحسم الأمر وتطمئن الاردنيين

تحذيرات هامة حول المنخفض الجوي القادم

مدير مركز الحسين للسرطان يوضح للوكيل : اخذ مرضى السرطان للقاح كورونا تحدده المناعة

الصحة توضح للوكيل : اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون بجرعتين

الرئيس الامريكي المنتخب بايدن يتلقى لقاح كورونا

استشهاد فلسطيني على مدخل باب حطة قرب المسجد الأقصى

مدير الامن العام يدعو المواطنين للتبليغ عن هؤلاء عبر الواتساب

مدير الامن العام : تجنيد أعداد كبيرة في الأمن العام بالفترة المقبلة

لجنة الأوبئة : سلالة فيروس كورونا الجديدة سترفع عدد الإصابات

مدير الأمن العام : وفرنا 65 مليون دينار ودمجنا 99 وحدة

الثلاثاء، 22-12-2020 09:04 ص

مستوطنون يهاجمون عددا من القرى في رام الله

اعتداء-مستوطنون-حماية-جنود-احتلال-590x330


الوكيل الإخباري- هاجم مستوطنون،عددا من القرى شرق محافظة رام الله والبيرة، واعتدوا على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين.
اضافة اعلان

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين الواقعة على أطراف قرية بيتين شرق رام الله، وأن المواطنين تصدوا لهم دون وقوع إصابات، فيما هاجمت مجموعات أخرى أطراف قرية برقة بالمحافظة واعتدت على منازل المواطنين ومركباتهم.

كذلك، اعتدى مستوطنون على منازل المواطنين في قرية المغير شمال مدينة رام الله، كما هاجموا عددا من المنازل في قرية كفر مالك القريبة، فيما اعتدى آخرون على مركبات المواطنين على طريق رام الله- نابلس.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
897f87f6b8ed8325080f60c912d2c2e0

استشهاد فلسطيني على مدخل باب حطة قرب المسجد الأقصى

191856

مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين في نابلس

اع

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

كم

الاحتلال يهدم منزلين جنوب الخليل

وفا

فلسطين .. 2960 طالبا يتقدمون لامتحان الثانوية العامة في دورته التكميلية

e7b943d29e9be404f22e63ed1a6a0462

الاحتلال الاسرائيلي يتوغل شرق رفح جنوب قطاع غزة

أخبار متعلقة
191856

مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين في نابلس

U66v2_DHXgIY9TTzer1Vb5Ip5Og4xe40

الاحتلال يجرف أجزاء من مقبرة الشهداء في القدس

image_750x_5fbf53c323461

مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون في سلفيت

1249446217

مستوطنون يهاجمون مقدسيين في سلوان

09NSn5qcaJdM

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من رام الله

c6a4a947-e213-4084-8a23-8e08c266cbfc

مستوطنون يعتدون على مسن ونجله في بيت لحم