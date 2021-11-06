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السبت، 06-11-2021 02:19 م

مستوطنون يهاجمون متنزها للأطفال جنوب الخليل

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الوكيل الإخباري-هاجم مستوطنون، اليوم السبت، متنزها للأطفال في تجمع لعائلة النواجعة، أقامته منظمة العمل ضد الجوع قرب قرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل.

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وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور لـ"وفا"، أن أكثر من 200 مستوطن هاجموا المتنزه الذي أنشأته منظمة العمل ضد الجوع، لصالح الأطفال في التجمعات السكنية شرق يطا، وحاولوا تحطيم الألعاب الموجودة فيه، حيث تصدى لهم الأهالي ودار عراك بالأيدي.


وذكرت مراسلتنا، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وفر الحماية للمستوطنين، وأعلن المنطقة عسكرية مغلقة.


يشار الى أن المستوطنين هاجموا الموقع مرات عدة، بهدف التوسع الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين عن أراضيهم.

 

وفا

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