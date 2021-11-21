الأحد 21-11-2021
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الأحد، 21-11-2021 01:23 م

مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين جنوب نابلس

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الوكيل الإخباري-هاجم مستوطنون، اليوم الأحد، مركبات الفلسطينيين  جنوب نابلس.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لـ"وفا"، إن عددا من مستوطني "يتسهار" هاجموا مركبات المواطنين قرب بلدة بورين بالحجارة، الأمر الذي أدى الى تضرر بعضها.


وحذر دغلس من تصاعد هجمات المستوطنين في ظل ما تشهده المنطقة من انتشار واسع لهم، منوها الى استهدافهم المتكرر لطلبة مدرسة اللبن- الساوية، ومنعهم الوصول اليها على مدار اليومين الماضيين.

 

وفا

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