مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين جنوب نابلس

الوكيل الإخباري - احتجزت طواقم مجلس المستوطنات الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، شاحنتين لنقل السماد العضوي في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق مدينة طوباس.

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وقال رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر عبد الله بشارات، في بيان، إن سيارة تابعة لـ"مجلس المستوطنات" اقتحمت منطقة الرأس الأحمر ، واحتجزت شاحنتين لنقل السماد العضوي خلال عملهما على نقل السماد لأرض أحد المزارعين.



يذكر أن قوات الاحتلال صعدت من استهداف المعدات والجرارات الزراعية في منطقة الرأس الأحمر منذ مطلع شهر آب الحالي، ويتمثل ذلك بالاستيلاء على المعدات أو إعاقة عملها، حيث أدى ذلك لإلحاق أضرار كبيرة بالزراعة في المنطقة وخسائر جسيمة للمزارعين الفلسطينيين.



كما هاجم مستوطنون متطرفون فجر اليوم، مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة على طريق حوارة- قلقيلية.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من مستوطني مستوطنة" يتسهار" هاجمت مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين حوارة وقلقيلية، وتحديدا في مناطق جنوب نابلس شمال الضفة الغربية الأمر الذي أدى إلى تضرر العديد منها.



وعلى ذات الصعيد، اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 50 شجرة زيتون مثمرة، وهدمت بركسين زراعيين، من البرية الشرقية في بلدة تقوع شرق مدينة بيت لحم.



وأفاد رئيس بلدية تقوع موسى الشاعر، في بيان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتلعت هذا العدد من أشجار الزيتون في أراضي المواطنين في البلدة المستهدفة بالاستيطان الإسرائيلي ، وهدمت بركسين زراعيين، بحجة أنهما موجودان ضمن المناطق المصنفة "ج" الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية .



إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حملة دهم و اقتحامات وتفتيشات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللتها مواجهات في بعض المناطق أدت إلى وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين، كما تعرضت حافلة للمستوطنين لعملية إطلاق نار عندما كانت تسافر بالقرب من نابلس.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وسلفيت ونابلس والخليل وجنين، واعتقلت ستة عشر مواطنا وذلك بزعم أنهم مطلوبون.



بترا

