مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين الفلسطينيين شمال غرب نابلس

الوكيل الإخباري-هاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين الفلسطينيين قرب قرية برقة ومنطقة المسعودية الأثرية، شمال غرب نابلس.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لـ"وفا"، إن عددا من المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين الفلسطينيين قرب القرية بالحجارة، ما أدى إلى تضرر بعضها، مشيرا إلى أن أهالي القرية تصدوا لهم.



وأضاف أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على الطريق الواصلة بين جنين ونابلس ومدخل قرية برقة

وفا