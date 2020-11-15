مستوطنون يهاجمون مزارعين شرق يطا

الوكيل الإخباري- هاجم مجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، مزارعين من منطقة الثعلة شرق يطا جنوب محافظة الخليل، ومنعوهم من الوصول الى أراضيهم.

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وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، ان هؤلاء المستوطنين هاجموا مزارعين من عائلة الشواهين في المنطقة المذكورة، وأطلقوا عليهم الكلاب الشرسة، وطاردهم، ومنعوهم من الوصول الى أراضيهم لحراثتها، واستصلاحها.



يذكر ان اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال على سكان شرق يطا، وممتلكاتهم، لدفعهم عن الرحيل عن أراضيهم لصالح الاستيطان.



