مستوطنون يهاجمون منازلا بالقدس

الوكيل الإخباري - هاجم مئات المستوطنين، مساء السبت، منازل المواطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

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وأفاد شهود عيان ، بأن مئات المستوطنين تجمهروا عند "التمثال الأبيض"، وأغلقوا شارع رقم (1) في حي الشيخ جراح.

ولفتوا أنه تم الاعتداء على منازل المواطنين القاطنين في الحي ،كما واعتدوا على مركبات المارة، بحماية من شرطة الاحتلال.

المصدر : وفا الفلسطينية

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