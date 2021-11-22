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الإثنين، 22-11-2021 01:03 م

مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين جنوب نابلس

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الوكيل الإخباري-هاجم مستوطنون بالحجارة، فجر اليوم الإثنين، منازل الفلسطينيين في عوريف، جنوب نابلس.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لـ"وفا"، إن عددا من مستوطني "يتسهار" هاجموا منازل المواطنين في الجهة الشرقية من بلدة عوريف بالحجارة، ما الحق أضرارا بإحدى المركبات، وتحطيم زجاجها.


وأوضح دغلس أن المنازل التي تم استهدافها وجرى تحطيم نوافذها تعود لكل من: أحمد عبد الكريم شحادة، وسمير سوالمة، وجمال عبد الله شحادة، ورائد محمود رباح.


وأشار إلى أن عشرات المركبات تضررت يوم أمس جراء اعتداءات المستوطنين على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله، وطريق جنين نابلس، وطريق قلقيلية نابلس، والطرق الرابطة بين البلدات والقرى، خاصة في ريف نابلس الجنوبي.


وحذر دغلس من تصاعد هجمات المستوطنين في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، داعيا الفلسطينين لأخذ الحيطة والحذر.

 

وفا

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