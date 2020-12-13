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الأحد، 13-12-2020 09:38 ص

مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين شرق الخليل

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الوكيل الإخباري- هاجم مستوطنون، بعد منتصف الليلة الماضية، منازل المواطنين الفلسطينيين في قرية العديسة شرق الخليل.
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وأفادت مصادر أمنية، بأن مجموعة من المستوطنين، هاجمت عددا من منازل المواطنين في قرية العديسة ببلدة سعير شرق الخليل، وشتموا سكانها بألفاظ نابية وهددوهم بالقتل وحرق منازلهم.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عددا من الحواجز العسكرية على مداخل بيت عوا وقرية خرسا ووادي عبيد في دورا جنوب غرب الخليل، وعلى مدخل بلدة حلحول شمال الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

 




 

 


 

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