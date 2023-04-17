مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين في سلفيت

الوكيل الاخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، حملة دهم وتفتيش واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة طالت اعتقال خمسة عشر فلسطينيا .

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ونابلس ورام الله والبيرة وبيت لحم وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت هؤلاء المواطنين الفلسطينيين.



الى ذلك، هاجم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الاثنين، منازل الفلسطينيين في بلدة كفل حارس شمال مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية .



وقال رئيس البلدية أسامة صالح في بيان، إن مجموعة من المستوطنين المتطرفين وبحراسة مشددة من جيش الاحتلال هاجمت منازل المواطنين في البلدة ورشقوها بالحجارة ما أدى الى تحطيم زجاج النوافذ، موضحا أن المستوطنين قاموا بأعمال عربدة واعتداء على المواطنين الفلسطينيين تحت مرأى جنود الاحتلال الذين قاموا بإطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية تجاه المواطنين الفلسطينيين.



يشار الى أن الآلاف من المستوطنين قاموا باقتحام البلدة لزيارة المقامات الإسلامية والتي يدعون بيهوديتها، وإقامة الطقوس التلمودية.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم العاشر على التوالي، تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية.



وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري على مفرق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى والجنوبية والشمالية.



وقالت محافظة طوباس والأغوار في بيان اليوم الاثنين، إن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها بشكل دقيق، ودققوا في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة وصولهم إلى أماكن عملهم ومزارعهم.



وأغلقت قوات الاحتلال قبل أيام الطرق الترابية في سهل عاطوف، التي تعد منفذا للمزارعين للوصول إلى أراضيهم شرق شارع (60) في الأغوار الشمالية .



وتفرض سلطات الاحتلال، منذ عشرة أيام، حصارا على جميع مناطق الأغوار، بعد مقتل ثلاث مستوطنات إسرائيليات بالمنطقة، وتغلق غالبية الطرق المؤدية إلى التجمعات والأراضي الزراعية، إضافة إلى تشديد الإجراءات العسكرية على حاجزي الحمرا وتياسير، وإعاقة حركة مرور المواطنين والمزارعين الفلسطينيين.



ويعيق إغلاق هذه الطرق سير الحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين الذين يسلكونها بشكل أساسي، كما تعد هذه الطرق ممرات حيوية للمزارعين للوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى كونها ممرات أساسية لإيصال المنتجات الزراعية وتسويقها خارج المنطقة.

بترا