السبت 22-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

السعودية..إصابات كورونا تتخطى الألف خلال 24 ساعة

ارتفاع الدين العام الأردني إلى 33.3 مليار دينار

إقبال لافت من تجار إربد على التطعيم ضد كورونا

حملة لإعطاء لقاح كورونا للقطاعات التجارية المغلقة بالزرقاء

إعلان منطقة البحر الميت وجهة سياحية آمنة الخميس المقبل

النمسا: الاتحاد الأوروبي يريد الحوار مع روسيا

استشهاد صحفي وإصابة 9 آخرين خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

نقيب الصيادلة لـ الوكيل : زيادة الإقبال على مخفضات الحرارة والأسبرين

الجزائر تفتح مجالها الجوي مع فرنسا فقط

ادارة الازمات : توجيه فوري لتسهيل الاجراءات المتعلقة باعطاء مطاعيم كورونا

السبت، 22-05-2021 03:33 م

مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين بالخليل

من


الوكيل الإخباري - رشق مستوطنو "كريات أربع"، المقامة على أراضي فلسطينيين شرق الخليل، اليوم السبت، منازل المواطنين في منطقتي وادي النصارى، ووادي الحصين، بالحجارة.

اضافة اعلان

وقال المواطن جمال أبو سعيفان، أحد سكان منطقة وادي الحصين في تصريحات صحفية ، ، إن مستوطنين رشقوا منازل الفلسطينيين في المنطقتين المذكورتين بالحجارة وألقوا باتجاهها النفايات، وشتموا ساكنيها.


وأضاف ان اعتداءات المستوطنين سجلت في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا ضد المواطنين وممتلكاتهم، وان هذه الاعتداءات باتت شبه يومية، وتجري على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي تكتفي بتوفير الحماية للمستوطنين المدججين بالسلاح.

 

المصدر : وفا 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1efb309b-3294-46cc-9eac-1efe465fa382 (1)

اتصال هاتفي بين امير الكويت وعباس لدعم ونصرة القضية الفلسطينية

5202120222352824350965

استشهاد صحفي وإصابة 9 آخرين خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

2021_5_19_16_18_54_302

وزير الاقتصاد الفلسطيني يكشف حجم الخسائر في غزة

مك

التربية الفلسطينية : 27 طالبا استشهدوا وتضرر 46 مدرسة إثر العدوان

57514472_303

حماس : الحرب الاخيرة تُمثل لحظة مفصلية

كم

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من القدس

أخبار متعلقة
خليل

استشهاد طفل متأثرا بجروح حرجة أصيب بها قبل أيام في الخليل

1

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الخليل

m-642-اخبار-فلسطين-الاحتلال-يعتقل-شابا-جنوب-الخليل

الاحتلال يصيب فلسطينيا ويعتقله جنوب الخليل

ص

هكذا فر المستوطنون في اللد بعد وصول صواريخ المقاومة - فيديو

مي

الخليل .. إصابة فلسطينيين في هجوم للمستوطنين على منازلهم

جمعة

بعد اعتداءات عنيفة نفذها الاحتلال .. (60) ألف مصل بالأقصى