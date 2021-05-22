مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين بالخليل

الوكيل الإخباري - رشق مستوطنو "كريات أربع"، المقامة على أراضي فلسطينيين شرق الخليل، اليوم السبت، منازل المواطنين في منطقتي وادي النصارى، ووادي الحصين، بالحجارة.

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وقال المواطن جمال أبو سعيفان، أحد سكان منطقة وادي الحصين في تصريحات صحفية ، ، إن مستوطنين رشقوا منازل الفلسطينيين في المنطقتين المذكورتين بالحجارة وألقوا باتجاهها النفايات، وشتموا ساكنيها.



وأضاف ان اعتداءات المستوطنين سجلت في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا ضد المواطنين وممتلكاتهم، وان هذه الاعتداءات باتت شبه يومية، وتجري على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي تكتفي بتوفير الحماية للمستوطنين المدججين بالسلاح.

المصدر : وفا