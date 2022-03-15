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الثلاثاء، 15-03-2022 04:37 م

مستوطنون يهاجمون منزلا في برقة شمال غرب نابلس

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الوكيل الإخباري-هاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، منزلا في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لـ"وفا"، بأن مستوطنين هاجموا منزل المواطن إياد راغب صلاح بالحارة الغربية من القرية، وأن أهالي القرية تصدوا لهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتتعرض قرية برقة لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستوطنين، حيث أقام الاحتلال على أراضي القرية والقرى المجاورة مستوطنات "بسجوت" و"كوخاف يعقوب" و"جفعات أساف" و"مجرون".

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