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الإثنين، 05-10-2020 01:56 م

مستوطنون يهود يستولون على أراضي الأغوار الشمالية

متطرفون-يهود-يقتحمون-الاقصى


الوكيل الإخباري- استولى مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الاثنين، على أراض في قرية الفارسية بالأغوار الشمالية المحتلة.

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وأفاد مسؤول ملف الانتهاكات في الاغوار عارف دراغمة في بيان، بأن مستوطنين متطرفين قاموا بتسييج عشرات الدونمات من الأراضي التي استولوا عليها، في الفارسية، كما مدوا خراطيم مياه لري الزيتون المزروع في المنطقة.


يذكر أن المستوطنين وضعوا منذ أكثر من شهرين، معرشا في المنطقة، وزرعوا الزيتون، ثم شرعوا لاحقا بتسييج الأراضي المحيطة بهم، على مقربة من خيام المواطنين وذلك لاغراض استيطانية عنصرية وتوسعية.


 




 

 


 

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