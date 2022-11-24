مستوطنون يهود يقتحمون باحات المسجد الاقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح وقاموا بجولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.



وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الحرم القدسي الشريف .



بترا

