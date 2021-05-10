مستوطن يدهس فلسطينيين قرب باب الأسباط بالقدس - فيديو

الوكيل الإخباري - قام مستوطن إسرائيلي، صباح الاثنين، بمهاجمة شبان فلسطينيين قرب باب الأسباط في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.



ويظهر في مقطع الفيديو، قيام المستوطن بدهس عدد من المارة الفلسطينيين قرب باب الأسباط، وفر هاربا من سيارته.



ووصلت شرطة الاحتلال إلى مكان الحادث، وقامت بحمايته من الشبان الذين هاجموه.



واندلعت مواجهات عنيفة داخل باحات المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من قبل شرطة الاحتلال عبر باب المغاربة بالقدس.

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عربي 21



