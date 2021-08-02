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الإثنين، 02-08-2021 12:40 م

مستوطن يصيب فلسطينيا بالرصاص في حي الشيخ جراح

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - أطلق مستوطن، اليوم الاثنين، الرصاص الحي تجاه فلسطيني قرب حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

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وقالت مصادر فلسطينية ، إن مستوطنا أطلق النار تجاه فلسطيني  عقب وقفة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح، ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة في منطقة القدم.
وأضافت، أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة وسط انتشار واسع للمستوطنين بمحيط المكان.


ومن المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال العليا، اليوم، جلسة استماع للنظر في الاستئناف الذي تقدم به محامو 4 عائلات في حي الشيخ جراح (الكرد، واسكافي، والجاعوني، والقاسم) ضد قرار الإخلاء، والذي جرى تقديمه قبل حوالي أشهر، ولم تعطِ محكمة الاحتلال ردها على قبول أو رفض الاستئناف.

 

المصدر : وفا 

 

 

 


 




 

 


 

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