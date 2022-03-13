الأحد 13-03-2022
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الأحد، 13-03-2022 12:45 م

مستوطن يطلق الرصاص على مدرسة الخنساء في تقوع شرق بيت لحم

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الوكيل الإخباري-أطلق مستوطن، اليوم الأحد، الرصاص على مدرسة الخنساء الأساسية للذكور، في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

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وأفاد المدير الإداري في مديرية التربية والتعليم بسام جبر لـــ"وفا"، بأن مستوطنا ترجل من حافلة تقل مجموعة من المستوطنين، وأطلق الرصاص على المدرسة، أثناء تواجد الطلبة في صفوفهم، ما أثار حالة من الهلع والخوف.


وأضاف أن المستوطن عاد مع مجموعة أخرى من المستوطنين، وهم يتواجدون حاليا في محيط المدرسة.


وفي تطور لاحق، اكد جبر انه تم اخلاء الطالبات والطلبة من الصف الخامس فما فوق في مدرستي الجرمق الأساسية للبنات والخنساء، حفاظا على سلامتهم.  

 

 

وفا

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