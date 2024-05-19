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الأحد، 19-05-2024 08:28 ص

مسيرات في الولايات المتحدة لإحياء ذكرى النكبة والمطالبة بوقف العدوان على غزة

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الوكيل الإخباري- خرجت مسيرات في العديد من المدن الأميركية لإحياء ذكرى النكبة الـ76، وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من سبعة أشهر، بعد دعوات وُجهت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنشطاء وأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية.اضافة اعلان


واستغل النشطاء الحراك الجامعي المتضامن مع القضية الفلسطينية، ومشاركتهم في فعاليات إحياء ذكرى النكبة في التأكيد على رسالتهم بضرورة وقف الجرائم والمجازر التي تُرتكب على يد جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأحيا أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية الذكرى الـ76 للنكبة الفلسطينية بمسيرات واعتصامات في مراكز المدن الأميركية، وهم يحملون المفاتيح "رمز حق العودة" والرايات المطالبة بالحرية لفلسطين.

وفا

 




 

 


 

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