مسيرات في جنين اسنادًا للأسرى واندلاع مواجهات على حاجز الجلمة

الوكيل الإخباري - شارك مئات الفلسطينيين ، الليلة، في مسيرات غاضبة خرجت من مخيم جنين وبلدة عرابة وقرية بئر الباشا، تنديدًا بإعادة اعتقال الأسيرين محمود عارضة ويعقوب قادري في مدينة الناصرة داخل أراضي الـ 48، بعد 5 أيام من انتزاعهما حريتهما من سجن "جلبوع" إلى جانب 4 أسرى آخرين.

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وانطلقت مسيرة من مخيم جنين، وجابت شوارع المدينة، وردد المشاركون الشعارات التي تحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين عارضة وقادري، قبل أن يتوجه المشاركون الى حاجز الجلمة، حيث اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال.



كما خرج أهالي بلدة عرابة وقرية بئر الباشا، في مسيرتين توجهتا إلى منزل الأسير محمود عارضة في عرابة، ومنزل الأسير يعقوب قادري في قرية بئر الباشا.



ودعا المشاركون الفلسطينيين الى دعم وإسناد الأسرى وذويهم، محمّلين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين عارضة وقادري، ورفاقهم الأربعة الآخرين الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع".



وأكدوا أنه سيواصل نضاله المشروع حتى نيل كافة الأسرى حريتهم، وتبييض كافة السجون.

المصدر : وفا