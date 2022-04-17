مسيرة حاشدة في نابلس لمناسبة يوم الأسير

الوكيل الإخباري-شاركت الفعاليات الوطنية والرسمية في محافظة نابلس، اليوم الأحد، في مسيرة حاشدة لمناسبة يوم الأسير.



وتقدم المسيرة رئيس نادي الأسير قدورة فارس، وممثلون عن فصائل العمل الوطني.



وردد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من ساحة إطفائية بلدية نابلس، باتجاه ميدان الشهداء، شعارات دعم واسناد للأسرى، ومنددة بانتهاكات إدارة مصلحة السجون بحقهم.



وقال غسان دغلس في كلمة محافظ نابلس، إن هذه الحشود خرجت اليوم مؤكدة اسنادها ودعمها للأسرى، لأنهم يحتاجون في هذه الأوقات أن نكون موحدين في صف واحد.



وأضاف أن الشعب الفلسطيني يشيع كل يوم الشهداء الذين دافعوا عن أرضه ومقدساته أمام غطرسة الاحتلال ومستوطنيه، مبرقا تحيات الصمود للمرابطين والمرابطات في القدس.



بدوره، قال فارس: "الأسرى في هذا اليوم يقفون بشموخ في وجه كل ما يتعرضون له من سلطات الاحتلال في السجون.



وأضاف أن هذه الذكرى تحل مع استمرار سلطات الاحتلال باعتقال قرابة 4450 معتقلا، بينهم 32 معتقلة منهن فتاة قاصر، و160 طفلا.

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