الأربعاء 26-06-2024
الوكيل الاخباري
 

بلدية الكرك تضبط معملا يصنع منظفات مخالفة لشروط السلامة العامة

مشاهد صادمة.. مقاطع مسربة من كاميرا تظهر مهاجمة الاحتلال مسنة فلسطينية

ولي العهد ينشر لقطات جديدة من حفل تخرج مرشحي الطيران - فيديو

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يقدم واجب العزاء لذوي الشهيدين العرام والصياح

مديرية الأمن العام تنفذ خطة أمنية شاملة بالتزامن مع بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة

المستقلة للانتخاب تحيل قضيتين للادعاء العام بتهمة التأثير على إرادة الناخبين بالمال

بدء العمل بفرع مكافحة الجرائم الإلكترونية في محافظة العقبة

بيان صادر عن الحكومة اليوم الثلاثاء

تربية المزار الشمالي تفتتح مشروع "صفي قلعة كتب"

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 25-06-2024 09:38 م

مشاهد صادمة.. مقاطع مسربة من كاميرا تظهر مهاجمة الاحتلال مسنة فلسطينية

WhatsApp Image 2024-06-25 at 9.37.29 PM


الوكيل الإخباري - حصلت الجزيرة على مقاطع مسربة من كاميرا تم تركيبها على كلب بوليسي تظهر مهاجمة الاحتلال مسنة فلسطينية في بيتها بجباليا شمالي القطاع.

اضافة اعلان


وتظهر الصور اعتداء شرسا دام مطولا على المرأة المسنة من قبل الكلب المرافق لقوة الاحتلال تسبب لها في نزيف وكسور.


وقالت المسنة الفلسطينية للجزيرة إنها تعرضت للاعتداء أثناء نومها في بيتها وتعرضت للنهش وكسور.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
06-25-24-7632276

عاجل تصاعد الحديث حول نية الجيش الإسرائيلي الانقلاب على نتنياهو

WhatsApp Image 2024-06-25 at 11.45.11 PM

إسرائيل تتوقع مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت "قريبا"

thumbs_b_c_515222a37771a18a932ea3a4368839ae

البنتاغون: الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتفادي التصعيد بالمنطقة

مستوطنة-راموت-الون-القدس-100-730x438

قلق أممي من استمرار النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية

a1081644150c5fed62bd66e71653d8d5-1666290756

مقاومون يطلقون النار على حاجز سالم العسكري قرب جنين

20240520121109reup-2024-05-20t120909z_70217776_rc2tz4a2a3rb_rtrmadp_3_israel-palestinians-icc-gallant.h-730x438

مظاهرة أمام مقر إقامة غالانت في واشنطن

أخبار متعلقة
567990_6_1717027059

الاحتلال يقتحم مخيم العروب شمال الخليل

WhatsApp Image 2024-06-20 at 5.32.00 PM

وزارة الأسرى في قطاع غزة: استشهاد 54 أسيرا منذ 7 أكتوبر

WhatsApp Image 2024-06-08 at 7.41.06 PM

أبو عبيدة: الاحتلال قتل أسرى خلال استعادة 4 محتجزين

621169ce42360478f8528a9e

تصريح جديد للفصائل الفلسطينية حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة

WhatsApp Image 2024-06-04 at 7.51.07 PM

الاحتلال يعلن إصابة 17 عسكريا إسرائيليا في غزة

WhatsApp Image 2024-06-04 at 4.46.07 PM

من هو آدم فراج الذي اغتالته إسرائيل ليلة زفاف شقيقته؟