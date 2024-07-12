الجمعة 12-07-2024
الوكيل الاخباري
 

الدفاع المدني : التعامل مع 1483 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

ارتفاع التجارة الخارجية للصين بنسبة 6.1 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري

تمديد الخدمة الإلزامية بجيش الاحتلال لمدة 36 شهرا

مصادر: مصر وإسرائيل تبحثان نظام مراقبة على الحدود مع غزة

حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية في مستعمرة المطلة

ادارة السير : الطريق الواصل من نفق الخامس باتجاه الرابع يشهد اعمال صيانة

السعودية : موجة حر شديدة تضرب عدة مناطق في البلاد

3 شهداء في قصف منزل بمخيم النصيرات وسط غزة

النفط يصعد بعد تباطؤ التضخم بأميركا لكنه يتجه لانخفاض أسبوعي

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

الجمعة، 12-07-2024 11:39 ص

مصادر: مصر وإسرائيل تبحثان نظام مراقبة على الحدود مع غزة

11


الوكيل الإخباري- كشفت مصادر أن إسرائيل ومصر تناقشان مسألة "نظام مراقبة" لمكافحة التهريب عبر الحدود بين الفلسطينية والمصرية.

اضافة اعلان


فقد قال مصدران مصريان ومصدر ثالث مطلع إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار.


وقال المصدران إن إسرائيل ومصر تناقشان نظام مراقبة لمكافحة التهريب على الحدود بين القطاع ومصر، وذلك في إطار محادثات وقف إطلاق النار في غزة.
وأفاد مصدر ثالث بأنه بموجب الاتفاق على نظام المراقبة ستسحب إسرائيل قواتها من منطقة الحدود بين غزة ومصر.


ومسألة بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود هي إحدى القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لأن حركة حماس ومصر، التي تتوسط في المحادثات، تعارضان إبقاء إسرائيل لقواتها هناك.

سكاي نيوز عربية 





 




 

 


 

إقرأ ايضا
65636ab1423604022b5a7e50-1170x600

تمديد الخدمة الإلزامية بجيش الاحتلال لمدة 36 شهرا

WafaImage (12).jpg-37454159-433e-44d2-8ec1-6f4e074d0e15

3 شهداء في قصف منزل بمخيم النصيرات وسط غزة

thumbs_b_c_20ac00e09bae3e699a101330f5c47f3d

الدفاع المدني: الاحتلال يطلق القذائف بشكل عشوائي غرب غزة

WhatsApp Image 2024-07-11 at 9.48.48 PM

القسام تبث مشاهد لضرب آليات وتفجير أخرى غربي رفح

WhatsApp Image 2024-07-11 at 7.41.30 PM

سوليفان: لا تزال هناك تفاصيل يتعين الانتهاء منها للتوصل لوقف الحرب بغزة

main_image668d7eb30fe0f

هآرتس: كيف أجهض نتنياهو محادثات الإفراج عن الأسرى؟

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-07-11 at 9.48.48 PM

القسام تبث مشاهد لضرب آليات وتفجير أخرى غربي رفح

غغ

نصر الله يبحث مع وفد حماس تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

طط

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو لديه موقف جديد بشأن الدولة الفلسطينية

image1170x530cropped

الجوع يطبق كليّا على غزة و3 مجالات وصلت مرحلة الانهيار

251911

إعلام إسرائيلي: حماس تسيطر على معظم مناطق غزة ونتنياهو يقودنا إلى الفشل المطلق

WhatsApp Image 2024-06-18 at 11.41.50 PM

يعالون: نتنياهو أنت المسؤول عن أخطر فشل أمني في تاريخ إسرائيل