مصدر بالمقاومة: القسام يستخدم صاروخ "ستريلا" لأول مرة في فلسطين

الوكيل الإخباري - قال مصدر في المقاومة الفلسطينية إن الصاروخ الذي استهدف طائرات الاحتلال المغيرة، فجر اليوم الثلاثاء، على قطاع غزة، من طراز "ستريلا" الروسي.

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وأوضح المصدر لقناة "الميادين" اللبنانية، أن الصاروخ المحمول على الكتف تستخدمه المقاومة للمرة الأولى ضد طائرات الاحتلال.



وأكد المصدر أن تجاوز الاحتلال لقواعد الاشتباك في غزة سيقابل برد وسيؤدي إلى تفجير الأوضاع.



وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت أن دفاعاتها الجوية تصدت في تمام الساعة 1:35 من فجر اليوم، للطيران الحربي الإسرائيلي المعادي في سماء قطاع غزة، بصواريخ أرض-جو.



وأكدت مصادر إعلامية عبرية، أنه وأثناء تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي هجمات على أهداف غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، تم إطلاق صاروخ "أرض جو" نحو إحدى الطائرات.

صفا