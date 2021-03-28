مصرع شاب جراء حادث سير في أريحا

الوكيل الإخباري - لقي، أمس السبت، شاب يبلغ من العمر 20 عاما من محافظة سلفيت مصرعه، جراء حادث انقلاب مركبته في منطقة العوجا شمال مدينة اريحا.

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وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية ، العقيد لؤي ارزيقات، أن شابا آخر أصيب بالحادث تم نقله للمستشفى، ووصفت جراحه بالمتوسطة.



وأضاف، ان خبراء السير باشروا بفتح تحقيق في الحادث، وأبلغت النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

المصدر : وفا

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