الإثنين 15-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الامانة تنذر 84 منشأة مخالفة لأوامر الدفاع

جريمة في عجلون .. طعن عمه ونفسه

فلسطين .. 25 وفاة جديدة بكورونا

نصير لـ الوكيل : كوادر مستشفى الامير حمزة تقوم بواجبها على أكمل وجه

دودين : الفراية أوعز بتعبئة خزانات الأكسجين دوريا

بنك الدم لـ الوكيل : ندعو للتبرع بالدم فالحاجة ملحة

التزام الجامعات الخاصة بتخفيض ساعات العمل

الصحة: 57% من أصل 26 ألف تلقوا لقاح كورونا الأحد

النمسا تعلن بدء الموجة الثالثة من كورونا

دودين : وضع الأكسجين في المستشفيات الحكومية مطمئن

الإثنين، 15-03-2021 02:53 م

مصرع شاب جراء حادث سير في سلفيت

مصر
توضيحية


الوكيل الإخباري- لقي شاب مصرعه، اليوم الاثنين، جراء إصابته بحادث سير على الطريق الواصل بين بلدة حارس وكفل حارس شمال سلفيت .

اضافة اعلان

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن حادث سير وقع على الطريق الواصلة بين بلدة حارس وكفل حارس شمال مدينة سلفيت، وتم نقل المصاب الذي يبلغ من العمر 30 عاما من سكان بلدة دير بزيع غرب مدينة رام الله إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي بالمدينة، وهناك أعلن الأطباء عن وفاته.


وأضاف العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة وفتحت الشرطة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1604f43eadbb65_GOQLEFINJHKPM

الفصائل الفلسطينية تتوجه إلى القاهرة لاستكمال جلسات الحوار

thumbs_b_c_6293037ce96b1056d3a918502d4f779e

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

65d90165-779a-46be-9f77-c922db51b5a0

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة

الت

بعد 17 عاما.. الاحتلال يفرج عن أسير شمال جنين

9bd8b329-3146-46cb-a972-6a642db7a982

الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق المدنيين

d014d61f-0611-4d56-968d-f371b4bd0848

الاحتلال يجبر مقدسيين على هدم منزل ومطعم في سلوان

أخبار متعلقة
ت

رام الله .. اندلاع مواجهات مع الاحتلال في سلواد

اسعاف-فلسطيني-800x440

طولكرم .. مصرع مواطن بحادث سير في بلدة عنبتا

b1bd8323-f887-47e8-89f5-7bf839e04a8d

رام الله .. إصابة خطيرة لطفل استهدفه الاحتلال بالرصاص

9999004146

رام الله .. الاحتلال يعلن الاستيلاء على 193 دونما

637393132800041209

حملة اعتقالات واسعة في فلسطين