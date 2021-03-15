مصرع شاب جراء حادث سير في سلفيت

الوكيل الإخباري- لقي شاب مصرعه، اليوم الاثنين، جراء إصابته بحادث سير على الطريق الواصل بين بلدة حارس وكفل حارس شمال سلفيت .

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وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن حادث سير وقع على الطريق الواصلة بين بلدة حارس وكفل حارس شمال مدينة سلفيت، وتم نقل المصاب الذي يبلغ من العمر 30 عاما من سكان بلدة دير بزيع غرب مدينة رام الله إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي بالمدينة، وهناك أعلن الأطباء عن وفاته.



وأضاف العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة وفتحت الشرطة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث.

المصدر : وفا

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