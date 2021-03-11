مصرع طفل دعسا شرق غزة

الوكيل الإخباري - لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس، دعسا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

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وأفادت مصادر صحافية ، بأن الطفل (7 أعوام) لقي مصرعه، إثر تعرضه للدعس من قبل شاحنة لبيع مياه الشرب في أحد شوارع الحي المذكور، وتم نقله جثة هامدة إلى مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

المصدر : وفا

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