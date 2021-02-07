مصرع طفل غرقا في بركة مياه بالخليل

الوكيل الإخباري - لقي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه، اليوم الأحد، غرقا داخل بركة مياه بمنطقة عين ننقر في مدينة الخليل.

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وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، بأن الطفل قد وصل متوفيا لمستشفى الهلال الأحمر بمدينة الخليل، وبناء على ذلك باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري للوقوف على ملابسات الحادث.



وأضاف ارزيقات، أن الطفل قد تعرض للسقوط داخل بركة مياه زراعية الأمر الذي أدى إلى وفاته، مؤكدا إبلاغ النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق في الحادث.

المصدر : وفا

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