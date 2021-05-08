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السبت، 08-05-2021 02:27 م

مصرع مواطن في علار شمال طولكرم

اسعاف


الوكيل الإخباري - باشرت النيابة العامة والشرطة في فلسطين ، اليوم السبت، التحقيق في ظروف وملابسات مصرع مواطن في بلدة علار شمال طولكرم.

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وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، أن إشارة وصلت إلى الشرطة حول وصول مواطن (24 عاما)، إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي، مصاب بعيار ناري وحالته حرجة، وأعلن عن وفاته في وقت لاحق.


وأضاف ان النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان لاحالته لمعهد الطب العدلي لاجراء الصفة التشريحية للوقوف على اسباب الوفاة .


وأكد أن العمل جار لإحضار المشتبه به وفرض الأمن بالبلدة، بإسناد شرطة علار ومركز شرطة عتيل وبقوة من الشرطة الخاصة والأمن الوطني .

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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