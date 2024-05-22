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الأربعاء، 22-05-2024 02:38 م

مصر ترحب باعتراف النرويج وإيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين

مصر


الوكيل الإخباري- رحبت مصر ، اليوم الأربعاء، بقرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.

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وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إن هذا الاعتراف يُعَد خطوة مقدرة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى خلق أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


ودعت الوزارة الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد إلى المضي قدماً نحو الاعتراف بدولة فلسطين، إعلاءً لقيم العدل والإنصاف، ودعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من سبعة عقود، لتمكينه من إقامة دولته المستقلة.



 




 

 


 

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