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الثلاثاء، 19-10-2021 02:37 م

مصر تعلن بدء مشاريع تهدف إلى إعمار غزة

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الوكيل الإخباري- أعلنت اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة -التابعة للحكومة المصرية- بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن طرح أولى مشاريعها في القطاع.

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وجاء ذلك خلال إعلان مناقصة، نشرته اللجنة في صحيفة "فلسطين" الصادرة من غزة وذكرت أن المشروع هو تطوير شارع "كورنيش البحر" بمدينة بيت لاهيا، شمالي القطاع.

 

وجاء في الإعلان أن المناقصة مفتوحة للمقاولين المحليين، المسجلين لدى نقابة المقاولين الفلسطينيين، والذين لهم خبرة موثقة في مشاريع مشابهة.
وحددت اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة، آخر موعد للحصول على العطاءات من شركات القطاع الخاص، في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، على أن يكون آخر موعد لتقديم الوثائق بتاريخ 3 من ذات الشهر.


وقالت اللجنة، إن هذا المشروع جاء بتمويل من "جمهورية مصر العربية، لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان".

وكانت مصر قد أعلنت، في 18 مايو/أيار الماضي، عن تقديم 500 مليون دولار، لصالح إعادة إعمار قطاع غزة.

 

المصدر:الأناضول

 

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