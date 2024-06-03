مصر: حماس تلقت الصفقة بإيجابية وننتظر رد إسرائيل

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية المصري إن" التصريحات الأولية لحماس تشير إلى أنها تلقت الصفقة بشكل إيجابي وننتظر الآن رد إسرائيل".



وأضاف: "ننتظر رد إسرائيل على مقترح الصفقة بعد أن أعلنت حماس أنها تلقته بإيجابية.. ندعو حماس وإسرائيل إلى قبول خطة وقف إطلاق النار".



وتابع: "استمرار الحرب أصبح أمراً مرفوضاً بسبب الآثار البالغة الخطورة الناجمة عنها. غزة أصبحت غير قابلة للحياة مع عدم دخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية والطبية".



وأشار إلى أن مصر واضحة في رفضها للوجود الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي مع غزة قائلاً: "من الصعب تشغيل معبر رفح دون التنسيق مع إدارة فلسطينية".

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وأكد أن "ما يحدث في غزة يؤرقنا بسبب الأضرار الإنسانية وممارسات إسرائيل تخرق قواعد القانون الدولي".







