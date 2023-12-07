مصر: لن نسمح أبدا بتفريغ قطاع غزة من سكانه

الوكيل الإخباري-

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أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان -في بيان- أن بلاده لن تسمح أبدا بتفريغ قطاع غزة من سكانه، مؤكدا مواصلة تعاون القاهرة مع الشركاء للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.وأضاف رشوان أن مصر تفتح معبر رفح بصورة دائمة للأفراد والبضائع، وأن أي معوقات في المعبر تأتي من الطرف الإسرائيلي.وأشار إلى دخول 3313 شاحنة مواد غذائية وإغاثية ووقود وغاز منزلي عبر معبر رفح، واستقبال 682 مصابا، وإجلاء 11 ألفا و67 من المصريين والرعايا الأجانب من القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي.