السبت 03-07-2021
الوكيل الاخباري

عودة برنامج الوكيل اعتبارا من غد الأحد

محافظ إربد لـ الوكيل: وفاة شاب سقط من أعلى جسر في المحافظة والتحقيقات لا تزال جارية

الملك يهنئ الرئيس الإيراني الجديد

ارتفاع حالات كورونا النشطة في الأردن

في سابقة عالمية .. ألمانيا تصدر توصية بخلط لقاحات كورونا

لمن تجاوز الـ 40.. التوجه لهذه المراكز دون موعد مسبق 'أسماء'

أسعار الذهب السبت 3/7/2021

وفيات السبت 3/7/2021

الأردن يحتل المرتبة الـ23 عالمياً بالدول الأقل سعادة.. تعرف على مرتبته عربياً

الهياجنة: المطاعيم هي الوسيلة الرئيسية لبناء مجتمع مقاوم لـ'كورونا'

عاجل

محافظ إربد لـ الوكيل: وفاة شاب سقط من أعلى جسر في المحافظة والتحقيقات لا تزال جارية

السبت، 03-07-2021 10:26 ص

رفضا لاعتقاله الإداري

مضرب عن الطعام منذ 60 يوما.. خطر يحدق بالأسير أبو عطوان

8181d109-2af1-46a8-b05f-4c927febdde2
الأسير الغضنفر أبو عطوان


الوكيل الإخباري - حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، من خطورة الوضع الصحي للأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عاما)، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 60 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.

اضافة اعلان


وقال المستشار الاعلامي للهيئة حسن عبد ربه خلال تصريحات صحافية ، إن الأسير الغضنفر يعاني من نقص حاد في كمية السوائل في الجسم، الذي من شأنه أن يعرض وظائف أعضائه الحيوية الى القصور الواضح، وقد يؤدي ذلك الى الشلل والاعاقة، أو الى أن يرتقي شهيدًا بشكل مفاجئ نظرًا للانتكاسات الصحية، إضافة لحالات الهزال والإعياء، والإجهاد والصداع الدائمين، ولا يزال يرفض الحصول على المدعمات والمحاليل.


وأشار الى أن الأسير الغضنفر قد خسر من وزنه أكثر من 15 كيلو غرام، إضافة إلى عدم انتظام دقات القلب، ولا يقوى على النطق والحركة، ويصارع الضغط النفسي والعصبي نتيجة تدهور صحته، والتنكيل به من قبل سلطات الاحتلال ومخابراتها عندما يرفضون الإفراج عنه، ونقله الى إحدى المستشفيات الفلسطينية، خاصة بعد أن أصدرت نيابة الاحتلال قرارًا بتعليق وتجميد اعتقاله الإداري، الا أنهم يبقون عليه محتجزًا داخل مستشفى "كابلان"التابع للاحتلال.


وطالب عبد ربه بضرورة التدخل العاجل من أجل انقاذ حياة الأسير أبو عطوان.
على صعيد آخر، يواصل الأسير منيف أبو عطوان من الخليل المحكوم بالمؤبد وأمضى 18 عاما في سجن "ريمون"، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي إسنادا لابن شقيقته الغضنفر المضرب عن الطعام.


يذكر أن الأسير جمال الطويل (59 عاما) من رام الله علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر 29 يوما، بعد تحديد سقف الاعتقال الإداري لابنته بشرى، إضافة للأسير محمد أبو فنونة من الخليل، مقابل عدم تجديد اعتقاله الاداري.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الاحتلال

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من جنين

1

مستوطنون إسرائيليون يغادرون بؤرة استيطانية في بيتا جنوب نابلس

60deef564c59b74c84470dad

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال في نابلس

w

الاحتلال يستهدف موقعا في غزة

s

صربيا تتراجع عن نقل سفارتها إلى القدس

فلسطين

الاحتلال يعيد اعتقال النائب الفلسطيني السابق محمد أبو طير

أخبار متعلقة
احتتلال

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا

ما

صور ومقاطع فيديو تشعل تويتر بعد عرض ' ما خفي أعظم '

50b82bb4-abb1-451e-b870-e2ac9aa1edfe

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

620211114212646556564

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من رام الله

thumbs_b_c_0184b7d6330c49098c68db26d3359407

الاحتلال يطلق سراح الناشط الفلسطيني محمد الكرد

عزتم

مسؤول فلسطيني يحذر من تفجر الأوضاع في القدس