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الإثنين، 03-06-2024 08:33 ص

مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري- نظم نشطاء في عدة ولايات أميركية مسيرات ومظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، واحتجاجًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

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في نيويورك، خرجت مسيرة احتجاجية شارك فيها طلبة جامعات ومدارس، للاحتجاج على استمرار الحرب وتنديدًا بقمع الشرطة للطلبة المحتجين في الجامعات والمدارس، كما غادر طلاب حفل التخريج السنوي لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا احتجاجًا على عدم استجابة إدارة المعهد لمطالبهم بوقف التعاون مع الشركات الداعمة للاحتلال.


كما غادر المئات من طلبة جامعة شيكاغو حفل تخرجهم، لدعم الطلبة الذين تم حجب شهاداتهم نتيجة مشاركتهم في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الحرم الجامعي.


كما اعتصم عدد من النشطاء احتجاجًا أمام شركة L3Harris Technologies للتكنولوجيا، لتزويد إسرائيل بالأجزاء المكونة للطائرات الحربية.


وفي السياق ذاته، شارك الآلاف من النشطاء في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في كارولينا الشمالية، ونظم نشطاء مسيرة مركبات تحمل العلم الفلسطيني وصور الأطفال الشهداء في غزة، داخل ممرات مطار هارتسفيلد جاكسون في أتلانتا، أحد أكثر مطارات العالم ازدحامًا، للاحتجاج على استمرار الحرب على غزة.

 

وفا

 




 

 


 

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