مظاهرات في مدن ومناطق بريطانية للتنديد بالحرب على غزة

الوكيل الإخباري- خرجت مظاهرات في مدن ومناطق متفرقة في عموم المملكة المتحدة، للمطالبة بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة.

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وحسب ما أعلنته "حملة التضامن من أجل فلسطين"، خرجت مظاهرات في مناطق متفرقة من لندن مثل كامدن وهارو وريدينغ وريتشموند وشيبردز بوش، ومدن بريستول وكارديف وكوفينتري وواتفورد ودورشستر ودرم وفامبره ولانكستر وليدز وليفربول ونورثهامبتون ونيوكاسل واكسفورد. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وتتزامن هذه المظاهرات مع معسكرات احتجاج نظمها طلبة في عدة جامعات بريطانية للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية على غزة، تزامنا مع احتجاجات مماثلة في جامعات أميركية وأوروبية.







