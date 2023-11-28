معهد الأمن القومي في تل أبيب : حماس انتصرت وهذا الدليل !

الوكيل الاخباري - أكد معهد دراسات "الأمن القومي" الإسرائيلي أنّ حركة حماس "انتصرت، في نهاية المطاف، في معركة أخرى من معارك الحملة المعرفية المستمرة"، ونجحت في التلاعب بـ"إسرائيل" كلها.



وشدّد المعهد على أنّ حماس نجحت، مرةً أخرى، في السخرية بـ"إسرائيل"، وإرهاق أعصابها، وجني المكاسب في المجال المعرفي، أي التأثير في الجمهور.



ووفقاً له، فإنّ هذا الأمر "إشارة مهمة" إلى داعمي الحركة على صمودها وتمسّكها بمواصلة النضال.



في المقابل، تواصل "إسرائيل" إظهار ضعفها على الصعيد المعرفي والحرب ضدّ المقاومة، وترك الصفقة في يدي حماس، بحسب ما أضاف "الأمن القومي الإسرائيلي".



وأشار المعهد إلى الابتهاج الذي قوبل به تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، في كل من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بحيث تعالت رموز حركة حماس.



كما لفت إلى أنّ تحرير الأسرى فُسِّر على أنّه انتصار وإنجاز جديدان لحماس، مؤكداً أنّ هذه العملية تؤدي إلى "تعميق قبضة الحركة على الضفة الغربية، والدعم الشعبي لها، على حساب السلطة الفلسطينية وإضعافها".

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