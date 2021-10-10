الأحد 10-10-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم الاحد

ليبيا تعلن السيطرة على تسرب نفطي في موقع بحري

حكومة الخصاونة بعد عام

اصابتان بحادث سير في السلط

مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون في يانون جنوب نابلس

وفاة الاعلامي الاردني الشهير عصام العمري

الاحتلال يعيق حركة الفلسطينيين جنوب جنين

افتتاح السوق الريفي الثاني في مأدبا

اليونان تنشر قوات إضافية عند حدود تركيا

لحظة وصول جلالة الملك الى منزل اللواء المتقاعد خالد الكريميين - فيديو

عاجل

وفاة الاعلامي الاردني الشهير عصام العمري

الأحد، 10-10-2021 01:39 م

مفتي القدس يحذر من انتهاك الاحتلال حرمة مقبرة مأمن الله الإسلامية

القدس


الوكيل الإخباري - حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، من عزم مؤسسات "صهيو - أميركية" إقامة احتفال على جزء من مقبرة مأمن الله بمدينة القدس المحتلة، التي تحتضن رفات مقدسيين ومسلمين منذ العصور الإسلامية المتقدمة.

اضافة اعلان


وقال الشيخ حسين في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن عددا من مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يترأسهم السفير السابق ديفيد فريدمان المقيم في مستعمرة "بيت إيل"، ووزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، يسعون لإقامة حفل في مقبرة مأمن الله، يوم غدٍ الاثنين.


وأكد أن المقبرة تعود إلى أصل الوجود الإسلامي في مدينة القدس، والاعتداء عليها يمثل تعديا سافرا على أحياء المسلمين، وأمواتهم، ومسا بمشاعرهم في مختلف أنحاء العالم، وهي وقف إسلامي، تضم رفات عدد كبير من أبناء المسلمين، ورموزهم العلمية، والوطنية، وسبق لسلطات الاحتلال أن استولت عليها، لإقامة ما يسمى بـ"متحف التسامح" على رفات أموات المسلمين. وفي السياق ذاته، ندّد المفتي العام بهذه الغطرسة والعنصرية والإمعان بالجرائم التي تطال البشر والحجر والأموات كذلك، مشددا على أن إجراءات التهويد والتهجير التي تمارسها سلطات الاحتلال في القدس، تهدف إلى طمس التاريخ الإسلامي والعربي فيها، ما يمس بكرامة الأحياء والأموات دون أي رادع ديني أو أخلاقي أو قانوني.


وناشد المنظمات والهيئات الدولية، بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الأعمال الاستفزازية والعدوانية، مطالباً بوضع حد حازم لاستهداف الأماكن الدينية الإسلامية بالعدوان والتدنيس.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102021695343948695398

مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون في يانون جنوب نابلس

tfhf-1610218199

الاحتلال يعيق حركة الفلسطينيين جنوب جنين

162246733181512100

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

احتلال 2

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت لحم

9202128162931999102367

غزة : هبوط كبير في المنطقة المتضررة جراء العدوان الاسرائيلي

328a8a48-813e-4729-b2ab-9643b0468468

مستوطنون يحطمون مركبات الفلسطينيين في القدس

أخبار متعلقة
الاقصى

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

تفسير-رؤية-حلم-دخول-السجن-في-المنام

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من حزما شمال شرق القدس

9999135086

استشهاد 5 فلسطينيين خلال اشتباكات مع الاحتلال

050b9f49-ef2e-4df9-903d-79a9ad1f1c16 (1)

استشهاد الأسير المحرر المريض بالسرطان حسين مسالمة

من

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب مدرسة الطور بالقدس واعتقاله

b36db6ee-21ef-4293-9bde-8b6eeb1d9516

الاحتلال يمدد توقيف الأسير الجريح باسم شوامرة لخمسة أيام