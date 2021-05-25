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الثلاثاء، 25-05-2021 01:15 م

مفتي القدس يحذر من دعوات متطرفة لهدم الأقصى

القدس


الوكيل الإخباري - حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، من خطورة دعوات جمعيات يهودية متطرفة لهدم المسجد الأقصى المبارك، والقيام بمزيد من الاقتحامات له، والاعتداءات عليه.

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وقال الشيخ حسين، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن المعركة في القدس مستمرة ولم تنته، كما أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداء عليه ما زالت متواصلة، مشددا على أن الرباط في المسجد الأقصى و إعماره وشد الرحال اليه في كل الأوقات أمر هام، ويشكل إعماراً المسجد، وتحدياً للاحتلال الإسرائيلي، ودفع أذى الجنود والمستوطنين.


وفي سياق متصل، أكد أن ما يحدث في حي الشيخ جراح من محاولات تهجير 28 عائلة، تطهير عرقي ومحاولة لفرض واقع جديد، يتم فيه تطويق أحياء البلدة القديمة.


وقال:" هذه المنازل من حق ساكنيها، وهم يمتلكون كل الوثائق والدلائل التي تثبت ملكيتها"، لافتاً إلى أن محاكم الاحتلال هي ذراع في المشروع الاستعماري، ولن تحكم لصالح الفلسطينيين".


 




 

 


 

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