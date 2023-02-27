مفتي القدس يدين اعتداءات المستوطنين جنوب نابلس

الوكيل الاخباري- دان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك محمد حسين، جرائم واعتداءات المستوطنين المتطرفين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في القرى والبلدات الفلسطينية، خاصة في حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس.

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ودعا مفتي القدس في بيان اليوم الاثنين، المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى سرعة التدخل لتوفير الحماية الدولية لشعب فلسطين الأعزل، ووضع حد لجرائم المستوطنين المتصاعدة ضده، ومنع استباحة المناطق الفلسطينية، وجر المنطقة إلى دوامة من العنف وعدم الاستقرار.



وأشاد بصمود أبناء الشعب الفلسطيني وشجاعتهم في التصدي لهمجية المستوطنين واعتداءاتهم، مؤكداً أن الشعب متمسك بحقوقه والدفاع عن أرضه، مهما بلغت المضايقات والتضحيات.